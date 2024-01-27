Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран может восстановить деятельность при двух условиях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения могилы шехида Орхана Аскерова, погибшего во время теракта в посольстве Азербайджана в Исламской Республике Иран в прошлом году.

«Сначала должно быть принято решение касательно совершенного теракта. Второе условие — должна быть дана гарантия полной безопасности посольства. Мы должны быть в этом полностью уверены», — подчеркнул министр.

Отметим, что в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников — Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.