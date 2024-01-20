«В армянских СМИ распространилась информация о том, что некто Самвел Шахраманян, до сих пор выдающий себя за президента вымышленного государства, сделал назначение на «пост государственного министра». Кроме того, сообщается, что под руководством бывшего министра иностранных дел, убежденного расиста Вардана Осканяна создана комиссия для ведения работы на международном уровне. Почему Армения, расценивающая заявления Общины Западного Азербайджана о недопустимости разрушения культурного наследия азербайджанского народа посягательством на свой суверенитет и территориальную целостность, создает условия для такой враждебной деятельности против Азербайджана?!».

Как сообщает #, об этом говорится в комментарии общины. «Перечисленное выше полностью противоречит заявлениям Еревана о готовности в ближайшее время подписать мирный договор с Азербайджаном. Власти Армении должны запретить деятельность на своей территории элементов, угрожающих суверенитету Азербайджана», — подчеркнули в общине.