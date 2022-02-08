Состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В МИД Турции сообщили, что Чавушоглу и Блинкен обсудили кризис в отношениях Украины и РФ, подчеркнули значимость дипломатического урегулирования напряженности.

Глава турецкой дипломатии проинформировал американского коллегу об усилиях Анкары по снижению напряженности между Киевом и Москвой.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации на севере Сирии.

Чавушоглу привлек внимание главы американской дипломатии к давлению и беззаконию, чинимому боевиками YPG (сирийское крыло террористов РКК) в регионе и подчеркнул решимость Анкары к борьбе с этой преступной организацией.

Главы дипломатии остановились и на теме процессов на Южном Кавказе, в том числе в контексте нормализации отношении Анкары и Еревана.

Глава турецкой дипломатии пригласил американского коллегу на дипломатический форум в Анталью (11-13 марта 2022).

Блинкен в свою очередь выразил надежду на скорейшее выздоровление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.