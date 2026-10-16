Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого выразил «глубокую озабоченность» по поводу ситуации во временно оккупированных Олешках.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает «Европейская правда».

Как отмечается, во время телефонного разговора с Путиным Папа выразил «глубокую озабоченность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области» и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи.

«В заключение Святой Отец еще раз подтвердил приверженность Святого Престола содействию диалогу и миру», – отмечается в заявлении.