Люди, которые считают Иисуса Христа Суперменом или харизматичным лидером, отрицают веру. Об этом папа Римский Лев XIV заявил в своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле, сообщает ТАСС.

«И сегодня нередко Иисус, хотя и ценится как человек, считается лишь неким харизматичным лидером или суперменом, и не только среди неверующих, но и среди многих крещеных людей, которые в итоге живут в фактическом атеизме», — сказал понтифик.

По его словам, вере «предпочитают другую безопасность». Папа Римский пояснил, что речь идет о «технологиях, деньгах, успехе, власти и удовольствии».

Он добавил, что «слабые и не очень умные» люди нередко считают христианскую веру «чем-то абсурдным».