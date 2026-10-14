В Центре русской культуры в Баку состоялась необычная выставка — презентация одной картины. Но за этим единственным полотном — годы размышлений, месяцы работы и память людей, которые сами прошли через события, ставшие частью истории Азербайджана.

Член Союза художников Азербайджана Борис Щетинкин представил картину «Мы идем, Шуша!», созданную со слов непосредственных участников штурма Шуши. Об этом сообщает #.

На мероприятии собрались ветераны Первой и Второй Карабахских войн, участники штурма Шуши, матери шехидов — люди, для которых события, запечатленные на полотне, не являются страницами истории. Это их личная память, боль, мужество и победа.

Борис Щетинкин — член Союза художников Азербайджана, основатель уникальной художественной галереи «С видом на Бабадаг» в селе Ивановка Исмаиллинского района. Над картиной художник работал около полугода, однако замысел, по его словам, рождался несколько лет.

«Консультантами картины стали реальные участники штурма Шуши. Можно сказать, что картина написана со слов очевидцев. Для меня эта работа — гимн мужеству простого азербайджанского солдата, гимн самоотверженности всего азербайджанского народа и гимн полководческому таланту нашего Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, создавшего армию, которой гордится каждый гражданин Азербайджана», — сказал Борис Щетинкин в интервью #.

Особое место в работе занимают символы, каждый из которых, по замыслу автора, рассказывает свою историю.

«Огонь в виде цветка хары-бюльбюль, ветка, олицетворяющая руку матери — сухая и немощная, но символизирующая материнскую заботу и единство. Ящерица — олицетворение изворотливости и выживаемости, вылезшая из расщелины и пораженная нечеловеческими усилиями людей, карабкающихся по отвесным скалам.

В этих деталях Щетинкин попытался передать не только сам момент штурма, но и то напряжение, в котором находились люди, поднимавшиеся по практически отвесным скалам:

«Капля воды, которая не упала с листа», — рассказывает художник, с одной стороны, демонстрирует мастерски проделанное восхождение в условиях строгой секретности операции. С другой стороны, это — переполненная чаша терпения азербайджанского народа. Туман, который словно поддерживает руку солдата. Природа встала на сторону наших солдат», — говорит автор.

Однако, по признанию художника, главная цель этой работы выходит далеко за рамки изображения исторического события. Для него картина прежде всего о памяти — о том, что нельзя позволить времени стереть из сознания будущих поколений.

«У меня есть мечта, чтобы наши дети в школе писали по ней сочинения о взятии Шуши, потому что ее эмоциональное и патриотическое воздействие на молодое поколение трудно переоценить», — сказал Борис Щетинкин.

И, возможно, именно поэтому эта выставка одной картины оказалась гораздо больше, чем просто презентацией нового полотна. Перед зрителем — не только краски, фигуры и символы, но и попытка художника сохранить живой голос тех, кто однажды сказал: «Мы идем, Шуша!».