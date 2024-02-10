Две молодые экоактивистки из движения «Продовольственный ответ» облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе. Движение опубликовало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) фотографии и видеозапись акции.

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Совершив акт вандализма, девушки произнесли лозунг: «Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?».

Движение в своем заявлении предупредило «о надвигающемся климатическом и социальном кризисе».