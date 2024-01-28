В Париже радикальные экоактивистки в воскресенье, 28 января, совершили акт вандализма против «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Шедевр мировой живописи, находящийся в Лувре в особом зале, облили супом

«Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!», — прокричали две женщины, устроившие акцию. Об этом сообщает издание Le Parisien. Одна из женщин, сняв черное пальто, оказалась в белой майке с надписью «Riposte alimentaire» (примерный перевод «Пищевое возмездие»).

Издание отмечает, что сама картина не пострадала — ее защищает бронированное стекло.

Случаи подобного вандализма участились в последние годы. Ответственность за них часто брала на себя экологическая организация Just stop oil («Просто остановите нефть»). Несколько таких атак произошло в Лондонской галерее. В октябре 2022 года активисты этого движения залили там томатным супом картину «Подсолнухи» Винсента Ван Гога. В ноябре 2023 года они разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». (DW)