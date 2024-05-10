Две экоактивистки из движения Just Stop Oil пытались в пятницу повредить Великую хартию вольностей — средневековый документ, лежащий в основе британской государственности. Они набросились с молотком и зубилом на стеклянную витрину, в которой выставлена хартия. Разбить бронированное стекло не удалось. Тогда активистки развернули плакат с надписью «Правительство нарушает закон» и склеили себе руки суперклеем. Их задержала полиция.

Би-би-си сообщает, что задержанные — священница протестантской церкви Сью Парфитт и бывшая учительница биологии Джуди Брюс. Обе старше 80 лет. Пресс-служба Британской библиотеки написала в соцсети Х, что бронированное стекло витрины получило незначительные повреждения, сам древний документ не пострадал. «Галерея драгоценностей», где хранится в том числе хартия, после инцидента закрыта для посетителей.

Сью Парфитт заявила: «Мы все высоко чтим Великую хартию вольностей, она важна для нашей истории, наших свобод и законов. Но не будет ни законности, ни свободы, ни прав, если мы позволим случиться угрожающей нам сейчас климатической катастрофе. Как христианка, я считаю своим долгом любым способом предотвратить эти страдания».

Полиция подозревает Парфитт и Брюс в нанесении ущерба собственности.

Движение Just Stop Oil требует от правительства Великобритании прекратить выдачу новых лицензий и разрешений на разведку, разработку и добычу ископаемого топлива в стране. Активисты движения используют различные формы ненасильственного сопротивления, включая сидячие забастовки на дорогах и перфомансы в картинных галереях.

Великая хартия вольностей (Magna Carta) — политико-правовой документ 1215 года, легший в основу законодательства средневековой Англии. В частности, в нём утверждается верховенство закона, которому должны подчиняться в том числе король Англии и аристократия, защищаются юридические права населения, регулируются вопросы судопроизводства, сбора налогов, наследственные и иные права. Хартия оказала большое влияние на становление юридических институтов в Европе, а впоследствии — на развитие понятия прав человека. (svoboda.org)