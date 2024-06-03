«Грузинскую хартию», разработанную президентом страны Саломе Зурабишвили, подписали в понедельник в президентском дворце 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов.

В числе подписантов — самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение».

«Грузинская хартия» Зурабишвили декларирует объединение политических сил, разделяющих идею проевропейского курса Грузии. В хартии отмечается, что «после победы на парламентских выборах» в октябре этого года участники хартии обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы, которые, по заявлению Зурабишвили, будут действительно «свободными и справедливыми».

Хартия предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу Грузии и в первую очередь закона «О прозрачности иностранного влияния». Также предполагается коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.