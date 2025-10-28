Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» подает иск в Конституционный суд с целью признания трех крупнейших оппозиционных партий незаконными.

Его слова приводит «Эхо Кавказа«.

Во вторник, 28 октября, Папуашвили отметил, что иск требует от суда запретить деятельность «Коалиции за перемены», «Единого национального движения» и блока «Сильная Грузия», которые придерживаются прозападных взглядов.

По словам спикера, три партии представляют «реальную угрозу конституционному строю».

«Доказательства подтверждают, что соответствующие политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии, а значит – и их конституционность», – заявил он.