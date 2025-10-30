В Конституционный суд Грузии подан иск о запрете деятельности трёх оппозиционных партий.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.

По его словам, Конституционный суд должен вынести решение по этому делу в течение 9 месяцев в соответствии с законодательством.

«Соответственно, решение должно быть принято в июле следующего года. Когда и как будет проходить процесс, определит сам Конституционный суд», — сказал Папуашвили.

Отметим, авторами иска являются депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», «Европейские социалисты» и партии «Сила народа».

В иске требуют признать противоречащими Конституции Партию Единого национального движения, основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили, коалицию «За перемены» и партию «Лело — Сильная Грузия».