Представители оппозиции, а также неправительственных организаций (НПО) после принятия закона об иноагентах начали систематически угрожать членам и сторонникам правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом на брифинге заявил депутат парламента от правящей партии Леван Мачавариани, передает ТАСС.

«В течение последних дней радикальная оппозиция вместе с богатыми НПО, которые находятся в агонии после поражения от справедливости и грузинского народа, перешли на большевистские и фашистские методы. Они идут к домам, семьям, стараются заняться буллингом членов семей депутатов, в котором также участвуют представители средств массовой информации. Они делают надписи, угрожают детям, членам семей и так далее, не избегают и случаев оскорбления трагически погибших членов семей,» — сказал он.

Политик заявил, что это является кампанией психологического террора. «Авторами всего этого являются агенты организаций или групп других стран, выявление которых повергло их в такое состояние, что они не отказываются и от самых постыдных методов», — подчеркнул Мачавариани.