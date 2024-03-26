Правящая в Грузии «Грузинская мечта» получила контроль над Центральной избирательной комиссией Грузии. Как сообщает агентство Reuters в понедельник, 25 марта, это усилило опасение о возможных манипуляциях, которые пройдут в республике в октябре нынешнего года.

В тот же день спикер парламента Шалва Папуашвили подписал поправки в Избирательный кодекс, предполагающие передачу главе парламента право отбирать кандидатов на должность главы и членов ЦИК. При этом их утверждение будет осуществляться депутатами парламента простым голосованием. Критики расценили это как захват власти в избирательной комиссии перед выборами.

Ранее президент Грузии Саломе Зубаришвили наложила вето на поправки, так как они не согласуются с европейским курсом страны. Новые правила формирования Центризбиркома приведут к утрате независимости этого органа и могут сорвать начало переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз, считают оппозиционные депутаты, на которых ссылается интернет-портал «Кавказский узел». Правящая партия, имеющая большинство в парламенте, на прошлой неделе преодолела вето президента. (DW)