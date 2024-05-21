Правительство Грузии не торгует суверенитетом и не играет в игры, США сами во всем виноваты — так правящая партия Грузии ответила на сообщение Politico о том, что Вашингтон готов увеличить поддержку Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики, закона об иноагентах и вернутся на путь демократии.

«К сожалению, ряд американских политиков и чиновников совершают ошибку за ошибкой и до сих пор разговаривают с Грузией на языке шантажа… Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно проявлять уважение, а не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом», — говорится в заявлении «Грузинской мечты».

По мнению правящей партии Грузии, США сначала сами должны доказать что являются стратегическим партнером: предоставить без каких либо условий безвиз, подписать соглашение о свободной торговле, прекратить поддерживать революционные настроения через НПО и перестать использовать тему ЕС как инструмент шантажа.

До тех пор, пока это не произошло, Грузии необходим закон о прозрачности иностранного влияния «чтобы успокоить страну», говорится в заявлении.

И далее, цитата: «Наши партнеры могут качественно перестроить свои отношения максимум за год. Если они это поймут, отношения очень быстро наладятся, но если и дальше будут действовать с прежним подходом, то нанесут ущерб интересам Грузии и Америки».

Здесь же отмечается, что предложенный в США законопроект по Грузии еще не принят, и перспективы его принятия неясны.

Американское издание Politico, ссылаясь на законопроект, который, по его данным, должен быть представлен Конгрессу США на этой неделе написало, что США могут предложить Грузии либерализацию визового режима в обмен на восстановление демократии.

«Льготный торговый режим», «улучшенный доступ к американским рынкам», «либерализация визового режима», «пакет военной поддержки, включающий предоставление средств безопасности и обороны, идеально подходящих для территориальной защиты от российской агрессии»

Все это и даже больше готов предоставить Грузии Вашингтон, «если ее власти откажутся от своей все более агрессивной антизападной риторики и прекратят откат в области прав человека».

Законопроект оформлен как MEGOBARI Act («мегобари» по-грузински означает «друг»).

Этот же законопроект предусматривает жесткие санкции в отношении политиков из правящей «Грузинской мечты» и их семей, если не будет отозван их «копирующий российское законодательство закон об иноагентах». (newsgeorgia.ge)