Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Как передает # со ссылкой на «Спутник Грузия», об этом заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.

Зурабишвили вопреки отказу со стороны правительства 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В правящей партии ранее заявили, что это является нарушением конституции, а это одно из двух оснований для импичмента президента Грузии.

«Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение — это импичмент. Вчера и позавчера мы неоднократно отмечали, что, несмотря на грубое нарушение конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца. Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако, несмотря на это, на заседании Политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100.

Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством.

В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.