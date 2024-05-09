Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Србазан в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что оппозиция в Армении начинает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте после того, как он не ответил на требование уйти в отставку, сообщают армянские СМИ.

По словам Србазана, оппозиция начинает процедуру импичмента, по этому вопросу будут вестись консультации со всеми тремя парламентскими фракциям.

Он добавил, что параллельно будут проходить акции гражданского неповиновения.