Правящая партия Грузии заявила, что не поддержит создание парламентской комиссии по расследованию причин трагедии на горном курорте Шови.

Депутат от «грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что это требование неуместно и обвинил оппозицию в попытке набрать политические очки на фоне бедствия.

С инициативой создания комиссии выступили партии «Единое национальное движение», партия «Лело для Грузии» и лидер партии «Для народа» Анна Долидзе. Они считают, что комиссия должна изучить, насколько эффективно и оперативно действовали власти в чрезвычайной ситуации и ответить на вопрос, почему в Грузии до сих пор не существует системы мониторинга и оповещения о стихийных бедствиях.

Оползень сошел на высокогорный курортный поселок Шови 3 августа. В этот момент здесь находились до 300 человек. Спасательная операция началась через три часа, 210 человек эвакуировали вертолетами. Подтверждена гибель 22 человек, идет поиск еще десяти. Среди погибших и пропавших много детей.

Министерство окружающей среды распространило отчет о том, что сход оползня предсказать было невозможно. МВД заявляет, что в реагировании на стихийное бедствие не допустило ни одной ошибки. (newsgeorgia.ge)