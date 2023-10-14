Резолюцию ПАСЕ об объявлении президента РФ Владимира Путина «нелегитимным», если тот останется у власти после выборов 2024 года в РФ, поддержала лишь представительница грузинской оппозиционной партии «Граждане» Кетеван Туразашвили, члены правящей партии «Грузинская мечта» в голосовании участия не принимали.

По словам главы делегации «Грузинской мечты» в ПАСЕ Ираклия Чиковани, часть представителей партии власти находится в качестве наблюдателей в Польше, где 15 октября пройдут парламентские выборы, «а у меня были другие дела, которые меня держат здесь», передает SOVA.

«Я не собираюсь согласовывать приоритеты нашей деятельности с вами, во-первых. Во-вторых, обществу я пояснил и сказал, что ранее, в разные годы, мы в разном составе присутствовали на сессиях <ПАСЕ>, так что здесь нет никакой подоплеки. Если мы обсуждаем что-то с РФ или говорим о чем-то, то это проистекает только из одной задачи — это восстановление нашей территориальной целостности и положение наших сограждан на оккупированных территориях», — заявил Чиковани.

В РФ «есть проблемы, которые связаны с полноценным действием демократии», — так представитель партии власти ответил на вопрос, является ли Россия диктатурой.

Это не первый случай, когда правящая партия не поддерживает резолюцию ПАСЕ — в 2022 году они не присоединились к призыву признать Россию террористическим государством.

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны считать правление президента РФ Владимира Путина нелегитимным, если тот останется у власти после выборов 2024 года. В таком случае Европа должна прекратить все контакты с Россией, за исключением гуманитарных.

В ПАСЕ подчеркнули, что Путин уже с 2000 года удерживает власть в России в качестве президента или премьер-министра. Принятые в 2020 году поправки в Конституцию России теперь позволяют ему занимать высший пост до 2036 года. В сочетании с репрессиями против оппонентов внутри России и с нападением на Украину это приводит Ассамблею к выводу, что в политической системе страны президентская власть перестала быть контролируемой.

«Неограниченная власть президента в течение столь долгого времени в отсутствие сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимый суд, свободная пресса и живое гражданское общество, превратила Россию по факту в диктатуру», – говорится в документе.

Кроме того, ПАСЕ выступила и в поддержку создания международного уголовного трибунала, который рассмотрит роль российских властей и лично Путина в аннексии Крыма, войне в Донбассе и катастрофе малазийского «Боинга» МН17 в 2014 году.