25–26 сентября Баку принимал II Азербайджанский международный инвестиционный форум — AIIF 2026. На два дня он собрал представителей бизнеса, государственных структур, международных организаций, финансовых институтов и инвестиционных фондов из разных стран, сообщает «Зеркало».

Форум прошел под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Организаторами выступили Министерство экономики Азербайджана и Агентство поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO. Главная тема этого года — «Восстановление доверия в раздробленном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности».

Одной из тем форума стало развитие Sea Breeze. Основатель города-курорта Эмин Агаларов выступил на панельной дискуссии «Новые инвестиционные направления: недвижимость, туризм и городское развитие», где представил Sea Breeze Azerbaijan международным инвестиционным фондам и рассказал о будущем проекта.

Сегодня реализовано лишь 10–15% задуманного в Sea Breeze. Основной этап развития рассчитан еще на 7–8 лет. По словам Эмина Агаларова, проект входит в десятку перспективных инвестиционных объектов, заслуживающих внимания.

«Если изначально в Sea Breeze мы продавали квадратные метры, то теперь эта концепция изменилась. Вместо квадратных метров мы продаем стиль жизни. Эта формула и модель могут быть применены и в других регионах в ином масштабе. Sea Breeze может стать безопасным, новым, динамичным и современным городом, где вместо автомобилей используются гольф-кары и применяется зеленая энергия. В мире очень мало новых городов, построенных с нуля. Азербайджан готов к брендированным резиденциям, и сегодня мы считаем, что любой бренд может быть интегрирован в наш проект», — отметил Эмин Агаларов.

Об инвестиционной модели Sea Breeze на форуме рассказала директор по продажам Эна-Камелия Меликова. Она представила концепцию «города в городе»: жилые кварталы здесь развиваются одновременно с отелями, коммерческими пространствами, школами, местами для отдыха и другой городской инфраструктурой.

Тему продолжил Анар Гулиев, обратив внимание на значение Sea Breeze для развития самого Баку.

«Баку также создает новые территории для развития, расширяя экономический и градостроительный потенциал города. Sea Breeze — пример того, как масштабное комплексное развитие способствует формированию современной городской инфраструктуры и созданию новой точки притяжения на побережье Каспийского моря», — сказал Анар Гулиев.

Генеральный директор Агентства по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид говорил о Sea Breeze уже в международном туристическом контексте.

«Важно понимать, что Sea Breeze — это не просто национальный девелоперский проект. Это международный интегрированный курортный комплекс на побережье, объединяющий в рамках одной масштабной территории атмосферу Баку и современные возможности для отдыха и туризма», — отметил Флориан Зенгстшмид.

Разговор о Sea Breeze стал частью более широкой повестки AIIF 2026 — о том, куда движется экономика Азербайджана и какую роль в этом движении должен играть частный капитал.

Форум открылся обращением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое зачитал заместитель премьер-министра Самир Шарифов. Один из главных акцентов — дальнейшая диверсификация экономики. С 2020 года реальный ВВП ненефтяного сектора рос в среднем на 5% в год, ненефтяная промышленность увеличилась в 1,5 раза, экспорт — почти вдвое. В 2025 году на ненефтяной сектор пришлось 72% ВВП страны.

«Наш подход к инвестициям выходит за рамки привлечения капитала. Мы ценим технологии, экспертизу, инновации и доступ к новым рынкам и стремимся к партнерствам, создающим долгосрочную ценность для инвесторов и способствующим модернизации и повышению конкурентоспособности экономики Азербайджана», — говорится в обращении Президента.

За последние 20 лет Азербайджан привлек более 350 млрд долларов инвестиций, около половины этой суммы составили прямые иностранные инвестиции. Среди направлений с большим потенциалом для нового капитала отдельно были названы туризм и инфраструктура.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров также говорил о диверсификации и роли частного бизнеса. Еще одна задача — превратить транспортные коридоры страны в экономические, чтобы вместе с товарными потоками вокруг них появлялись новые проекты и инвестиционные возможности. Показатель доверия к рынку, на который обратил внимание министр, — иностранные компании все чаще оставляют полученную прибыль в стране и реинвестируют ее.

По итогам AIIF 2026 были подписаны 23 документа, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью 10,8 млрд долларов в сферах строительства, энергетики, цифровой экономики, промышленности и других направлениях.

Sea Breeze выступил партнером форума и представил свои ключевые проекты на отдельном стенде. Здесь разместили архитектурные макеты Halfmoon и Caspian Dream Liner, а увидеть весь город-курорт можно было в интерактивном 3D-туре. Его подготовили вместе с международным агентством Fortes Vision на основе цифрового двойника Sea Breeze.

Масштаб проекта лучше всего передают цифры. Мастер-план Sea Breeze охватывает 1 850 га и 22 км побережья Каспийского моря. Сегодня освоение идет уже более чем на 1 000 га, а объем жилой и коммерческой недвижимости превышает 3,5 млн кв. м. В долгосрочном плане — более 30 млн кв. м.

AIIF и Sea Breeze связывает уже не первый год. Первый форум прошел в сентябре 2025 года на территории города-курорта при его организационной поддержке. Тогда были подписаны инвестиционные соглашения более чем на 10 млрд долларов, из которых свыше 7 млрд пришлись на ненефтяной сектор.