Азербайджанская делегация под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова участвует в VI Международном форуме этноспорта в Анталье (Турция).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в форуме, проходящем под девизом «Возрождение традиционных видов спорта», принимают участие министры, представители федерации, исследователи и ученые из 75 стран мира.

На открытии форума выступил президент Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддин Билал Эрдоган, пожелавший успехов участникам мероприятия.

Далее форум продолжил свою работу в панельных заседаниях, где обсуждаются будущее традиционных видов спорта, вклад этноспорта в международное сотрудничество, финансовые ресурсы, медиастратегии и другие важные темы. Министр Фарид Гаибов также принял участие в дискуссиях.

В рамках форума Ф.Гаибов провел двусторонние встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом, президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом, министрами ряда стран.