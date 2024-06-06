В Стамбуле в четверг, 6 июня стартует VI Фестиваль культуры этноспорта.

Мероприятие, организатором которого в шестой по счету раз выступает Всемирная конфедерация этноспорта, пройдет на территории аэропорта имени Ататюрка. Цель фестиваля — возрождение традиционных видов спорта и игр. Фестиваль продлиться до 9 июня и в нем примут участие представители из 30 стран мира.

Участников фестиваля познакомят с традициями различных народов, национальной кухней, ремеслами. Также предусмотрены всевозможные мастер-классы. Посетители смогут принять участие в различных мероприятиях на бесплатной основе.

В программу фестиваля включены мероприятия, который вызовут интерес у посетителей всех возрастных групп. В их числе конноспортивные и борцовские выступления, сценические представления и концерты, выступления наездников и лучников.

Специальная программа предусмотрена также для детей и лиц с ограниченными физическим возможностями.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится представление карабахских скакунов, которое подарит гостям мероприятия незабываемые впечатления.

Также в рамках мероприятия состоится фотоконкурс, организатором которого выступает Всемирная конфедерация этноспорта, в сотрудничестве с Федерацией фотографического искусства Турции. Все мероприятия, происходящие на площадке фестиваля, попадут к объективы камер участников фотоконкурса. (Агентство Анадолу)