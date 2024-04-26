27 апреля в Баку стартует первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, сообщает #.
Организаторы фестиваля — Музыкальная школа вокала народной артистки Фидан Гаджиевой, Министерство культуры и Государственный театр оперы и балета.
В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.
Цели фестиваля направлены на пропаганду и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержку новых талантов в сфере оперного искусства.
Как сообщили # организаторы, торжественное открытие фестиваля состоится 27 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии.
В этот день публике будет представлена опера Жоржа Бизе «Кармен» в новой постановке и современном жанре. Данное событие станет одним из самых ярких моментов фестиваля. Оригинальная идея принадлежит известному оперному певцу, директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту Азербайджана Юсифу Эйвазову. Заглавную партию исполнит сама Фидан Гаджиева.
28 апреля в рамках фестиваля в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт «Молодые оперные звезды».
Фестиваль продолжится в театре песни им.Рашида Бейбутова, где 29 апреля состоится концерт «Будущие звезды».
В Международном центре мугама 30 апреля будет представлена концертная программа «Наследники искусства».
1 мая фестиваль отправится в Гянджу, где состоится концерт произведений азербайджанских и мировых композиторов. Выступление пройдет в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.
Уже на следующий день, 2 мая — возвращение на бакинскую сцену и Вечер классической музыки в зале Landmark Rotunda.
Завершится международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой 3 мая большим концертом «VİVA-OPERA» в филармонии.