27 апреля в Баку стартует первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, сообщает #.

Организаторы фестиваля — Музыкальная школа вокала народной артистки Фидан Гаджиевой, Министерство культуры и Государственный театр оперы и балета.

В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Цели фестиваля направлены на пропаганду и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержку новых талантов в сфере оперного искусства.

Как сообщили # организаторы, торжественное открытие фестиваля состоится 27 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии.

В этот день публике будет представлена опера Жоржа Бизе «Кармен» в новой постановке и современном жанре. Данное событие станет одним из самых ярких моментов фестиваля. Оригинальная идея принадлежит известному оперному певцу, директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту Азербайджана Юсифу Эйвазову. Заглавную партию исполнит сама Фидан Гаджиева.

28 апреля в рамках фестиваля в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт «Молодые оперные звезды».

Фестиваль продолжится в театре песни им.Рашида Бейбутова, где 29 апреля состоится концерт «Будущие звезды».

В Международном центре мугама 30 апреля будет представлена концертная программа «Наследники искусства».

1 мая фестиваль отправится в Гянджу, где состоится концерт произведений азербайджанских и мировых композиторов. Выступление пройдет в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Уже на следующий день, 2 мая — возвращение на бакинскую сцену и Вечер классической музыки в зале Landmark Rotunda.

Завершится международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой 3 мая большим концертом «VİVA-OPERA» в филармонии.