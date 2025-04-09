Международный турнир по боксу «Великий Шелковый путь» среди женщин и мужчин стартует 11 апреля в Баку.

Как сообщает Федерация бокса, в традиционных соревнованиях, которые пройдут в Центре бокса, примут участие сборные Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Монтенегро, Кыргызстана, Грузии, России и Казахстана.

Более 200 боксеров поборются за 25 комплектов медалей. Победители турнира будут объявлены 15 апреля.

Азербайджан представят 45 боксеров в мужских соревнованиях и 11 — в женских.

Отметим, что главным судьей соревнований будет Анар Бабанлы.