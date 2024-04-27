Онур Гулузаде, представляющий Азербайджан на международном турнире по настольному теннису во Франции, стал победителем соревнований.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на турнире WTT Youth Contender, проходившем во французском Метце.

Подопечный тренера Михаила Тимофеева на групповом этапе одолел двух местных теннисистов, а также представителей Украины и Монголии. Уверенное выступление О.Гулузаде способствовало его проходу в плей-офф в качестве лидера группы.

В финале азербайджанский спортсмен одолел теннисиста из Испании и завоевал золотую медаль турнира.