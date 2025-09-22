Состоялась жеребьёвка соревнований по футболу на III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане, сообщает Apasport.az.
Сборная Азербайджана (U-16) сыграет в группе А вместе с командами Таджикистана и Кыргызстана. В группе B встретятся сборные Беларуси, России и Узбекистана (U-16).
Турнир пройдёт на городском стадионе Габалы. В нём примут участие шесть команд, разделённые на две группы. Победители групп выйдут в финал, команды, занявшие вторые места, встретятся в матче за 3-е место, а третьи — разыграют 5-е место.
Состав групп и календарь игр:
Группа А
- 27 сентября, 12:00 — Таджикистан vs Азербайджан
- 29 сентября, 14:00 — Кыргызстан vs Таджикистан
- 1 октября, 14:00 — Азербайджан vs Кыргызстан
Группа B
- 27 сентября, 14:00 — Беларусь vs Россия
- 29 сентября, 12:00 — Беларусь vs Узбекистан
- 1 октября, 12:00 — Россия vs Узбекистан
Финальные матчи:
- 3 октября, 12:00 — матч за 5-е место
- 3 октября, 14:00 — матч за 3-е место
- 4 октября, 14:00 — финал