Состоялась жеребьёвка соревнований по футболу на III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане, сообщает Apasport.az.

Сборная Азербайджана (U-16) сыграет в группе А вместе с командами Таджикистана и Кыргызстана. В группе B встретятся сборные Беларуси, России и Узбекистана (U-16).

Турнир пройдёт на городском стадионе Габалы. В нём примут участие шесть команд, разделённые на две группы. Победители групп выйдут в финал, команды, занявшие вторые места, встретятся в матче за 3-е место, а третьи — разыграют 5-е место.

Состав групп и календарь игр:

Группа А

27 сентября, 12:00 — Таджикистан vs Азербайджан

29 сентября, 14:00 — Кыргызстан vs Таджикистан

1 октября, 14:00 — Азербайджан vs Кыргызстан

Группа B

27 сентября, 14:00 — Беларусь vs Россия

29 сентября, 12:00 — Беларусь vs Узбекистан

1 октября, 12:00 — Россия vs Узбекистан

Финальные матчи: