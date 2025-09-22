Состоялась жеребьёвка соревнований по футболу на III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане, сообщает Apasport.az.

Сборная Азербайджана (U-16) сыграет в группе А вместе с командами Таджикистана и Кыргызстана. В группе B встретятся сборные Беларуси, России и Узбекистана (U-16).

Турнир пройдёт на городском стадионе Габалы. В нём примут участие шесть команд, разделённые на две группы. Победители групп выйдут в финал, команды, занявшие вторые места, встретятся в матче за 3-е место, а третьи — разыграют 5-е место.

Состав групп и календарь игр:

Группа А

  • 27 сентября, 12:00 — Таджикистан vs Азербайджан
  • 29 сентября, 14:00 — Кыргызстан vs Таджикистан
  • 1 октября, 14:00 — Азербайджан vs Кыргызстан

Группа B

  • 27 сентября, 14:00 — Беларусь vs Россия
  • 29 сентября, 12:00 — Беларусь vs Узбекистан
  • 1 октября, 12:00 — Россия vs Узбекистан

Финальные матчи:

  • 3 октября, 12:00 — матч за 5-е место
  • 3 октября, 14:00 — матч за 3-е место
  • 4 октября, 14:00 — финал
