В столице Азербайджана состоялось третье заседание Организационного комитета по проведению III Игр СНГ.

Встреча прошла в четверг, 4 сентября, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова, сообщает İdman.biz.

Участникам заседания были представлены презентации Операционной компании Baku City Circuit при Министерстве молодежи и спорта о ходе подготовки к соревнованиям.

Отмечалось, что работа охватывает широкий спектр направлений: аэропортовые операции, транспорт и безопасность, аккредитацию, брендинг, билетную систему, питание, логистику, управление отходами, а также организацию церемоний открытия и закрытия. Обсуждались вопросы, касающиеся волонтерской программы, медиа- и коммуникационных услуг, трансляций, спортивных операций и готовности спортивных объектов.

Оргкомитет подчеркнул важность комплексной подготовки, которая должна обеспечить проведение Игр на высоком уровне.