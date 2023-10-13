Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, признающую власть президента РФ Владимира Путина нелегитимной после 2024 года, а Россию — «де-факто диктатурой». Заявление опубликовано на сайте организации.

В ПАСЕ выразили беспокойство по поводу «чрезвычайно длительного пребывания у власти» Владимира Путина, отметив, что в России нет «каких-либо противовесов» в виде сильного парламента, независимой судебной системы и «свободных средств массовой информации».

«Подавляющая власть президента <…> превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатуру», — заявили парламентарии.

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека также обеспокоился «легитимностью и законностью» поправок к Конституции России, внесенных в июле 2020 года о количестве президентских сроков. Эти поправки позволяют президенту Путину оставаться на своем посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, указали в ассамблее.

Комитет также подтвердил свою поддержку решению о международном трибунале, который призван привлечь российское руководство, включая Путина, к ответственности за «аннексию Крыма» и спецоперацию в Украине.