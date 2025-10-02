Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию с беспрецедентно жесткой критикой грузинских властей, содержащую прозрачный намек на возможное исключение страны из организации в случае продолжения антидемократического курса.

Авторы документа выражают «серьезные сомнения» в способности грузинских властей «соблюдать обязательства, связанные с членством в Совете Европы».

«Ассамблея глубоко сожалеет, что грузинские власти систематически игнорируют ее обеспокоенность и рекомендации относительно демократического кризиса в Грузии, которые разделяет все международное сообщество. Стремительный откат от демократии продолжается до такой степени, что само существование демократии в Грузии теперь ставится под сомнение», — говорится в резолюции.

Особую тревогу ПАСЕ выразила в связи с планами правящей партии запретить основные оппозиционные партии, что в резолюции характеризуется как установление «однопартийной диктатуры». Такое развитие событий, по мнению ассамблеи, сделает невозможным дальнейшее членство Грузии в СЕ.

Парламентарии также осудили политически мотивированные преследования оппозиционных лидеров и журналистов, применение репрессивных законов против протестующих и ужесточение правил для НПО. В ПАСЕ подчеркнули, что действия правительства ставят под угрозу само существование независимого гражданского общества.

Ассамблея призвала грузинские власти прекратить политические репрессии, освободить заключенных по политическим мотивам и возобновить диалог с европейскими институтами, подчеркнув, что дальнейшая изоляция страны может углубиться в случае игнорирования этих требований.

В «Грузинской мечте» уже прокомментировали резолюцию. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что документ «не имеет никакой ценности для грузинского общества», поскольку «не основан на объективных оценках». По его словам, именно из-за такого отношения Грузия объявила о прекращении работы в ПАСЕ в январе текущего года. Тогда это решение последовало в ответ на резолюцию о признании полномочий грузинской делегации с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены политические заключенные.

Сегодня же грузинский премьер Ираклий Кобахидзе встретился в Копенгагене с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Он заявил, что Грузия готова к сотрудничеству с Советом Европы и ПАСЕ, однако это сотрудничество должно строиться на «конкретных принципах».