Экспертный совет СЕ опубликовал детальную критическую оценку закона об иноагентах для Грузии

Оно состоит из 164 пунктов, которые изложены на 25 страницах, закон анализируется подробно.

Закон назван полностью не соответствующим европейским стандартам.

«Утверждение, что организация несет интересы иностранного государства только на основании источника финансирования, неизбежно приведет к их неоправданной стигматизации», — говорится в заключении.

В заключении отмечается, что закон «О прозрачности иностранного влияния» повлияет на свободу объединений. Обращается особое внимание на то, что он имеет обратную силу, а также то, что обязывает предоставлять личную информацию и она может стать публичной.

В Грузии с 15 апреля проходят митинги «Нет – российскому закону!» против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Документ предусматривает прохождение регистрации для НПО и СМИ, которые получают более 20% дохода от иностранного государства. Они будут включаться в реестр «организаций, являющихся проводниками иностранной силы». Закон предусматривает систему штрафов для юридических и физических лиц, в случае отказа от регистрации или отказа сообщать информацию.

14 мая законопроект в окончательном чтении был поддержан 84 депутатами правящей партии. После этого президент наложило вето, которое «Грузинская мечта» намерена снять на будущей неделе.

Международные партнеры Грузии заявляют, что принятие закона российского образца значительно отдалит страну от Евросоюза.

В правящей партии утверждают, что последние годы западные фонды через НПО и СМИ тайно готовили революцию в Грузии и закон нужен, чтобы вскрыть заговор. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после того, как закон вступит в силу «ситуация в Грузии успокоится надолго» и исчезнет поляризация. (newsgeorgia.ge)