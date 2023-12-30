При Министерстве культуры создан Экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, совет создан с целью внесения соответствующих дополнений и изменений в постановление Кабинета министров от 2 августа 2001 года № 132 «Об утверждении распределения по степени значимости недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики».

Председателем Экспертного совета избрана ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства профессор Гюльчохра Мамедова. В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия создан секретариат Совета.