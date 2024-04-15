Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников проходящей в Тбилиси у здания парламента акции протеста против принятия закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»).

«Массовая мирная демонстрация гражданского общества против «российского закона» в Тбилиси. Спецназ водометами и газовыми баллонами готов принять меры против мирных граждан, которые защищают свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не примет новую русификацию», — написала Зурабишвили в соцсетях.

В настоящее время организованная оппозицией акция продолжается. Участие в ней также принимают представители неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа.

К зданию парламента стянуты спецназ и водометы. МВД распространило заявление с предупреждением, что применит специальные средства, если манифестанты нарушат закон. Полицейские уже задержали несколько протестующих, сообщают грузинские СМИ.