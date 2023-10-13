Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 12 октября приняла резолюцию и рекомендательный документ относительно Карабахского региона Азербайджана, которые искажают истину и факты и повторяют основные элементы армянской пропаганды, основанной на предвзятости и лжи.

Как сообщает АПА, делегация Азербайджана в ПАСЕ выступила в связи их принятием с заявлением протеста.

В нем отмечается, что эти документы полностью игнорируют территориальные притязания Армении к Азербайджану, военную оккупацию нашей страны и этническую чистку населения Азербайджана, которые лежат в основе конфликта в регионе, и они фактически являются очередным проявлением несправедливого подхода Совета Европы к Азербайджану.

В заявлении подчеркивается, что искажаются цели и задачи антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, в адрес страны выдвигаются необоснованные претензии, игнорируется тот факт, что эти меры были направлены на то, чтобы устранить продолжавшиеся военные угрозы против Азербайджана и положить конец присутствию на территории страны незаконных армянских вооруженных формирований.

Также отмечается, что создаются дополнительные препоны на пути к прочному миру в регионе, нет должной оценки шагов, предпринимаемых по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество. Похоже, что проармянские политики Франции и ряда других европейских стран, стремясь получить сиюминутные дивиденды от армянского лобби, пытаются создать искусственные препятствия инициированному Азербайджаном процессу нормализации в регионе и бросить тень на справедливую позицию нашей страны.

«Делегация Азербайджана в ПАСЕ решительно отвергает этот несправедливый подход, проявленный в отношении нашей страны, и рассматривает его как яркий пример краха демократических ценностей внутри Совета Европы», — говорится в заявлении.