В ряде городов Франции из-за массовых беспорядков, в которые вылились протесты против высокой стоимости жизни, будет введен комендантский час. Об этом сообщил премьер-министр страны Себастьен Лекорню после заседания кризисного штаба в понедельник, 19 октября.

По словам главы французского правительства, он поручил префектам (самым высоким по должности представителям государства в департаментах) пойти на этот шаг, прежде всего, с целью защитить магазины от продолжающегося мародерства.

По оценке французской торгово-промышленной палаты, от беспорядков по всей стране могли пострадать более 2000 магазинов. К вечеру 18 октября было зарегистрировано около 1500 таких случаев, сообщил глава организации Ален Ди Крешенцо в эфире радиостанции RTL. Ущерб от мародерства, по его данным, составил сотни миллионов евро.

Со своей стороны министр торговли Франции Серж Папин назвал 19 октября еще более крупное число пострадавших магазинов: «по меньшей мере 3000». Как подчеркнул Лекорню в тот же день, он не исключает, что «в случае необходимости» во Франции будет объявлено чрезвычайное положение.

При этом премьер-министр повторил тезис, высказанный ранее президентом страны Эмманюэлем Макроном, согласно которому, беспорядки являются «организованным хаосом», ответственность за который несут «левые экстремисты и преступники». «Есть доказательства, что мы имеем дело с движение ультралевых, которое стремится посеять хаос перед президентскими выборами», — указал Себастьен Лекорню.

В то же время от отверг критику в адрес полиции: «Нам нечего скрывать. Силы обеспечения правопорядка хорошо поработали». Ранее наблюдатели раскритиковали полицейских за то, что они порой действовали слишком жестко в отношении участников протестов против сокращений в сфере образования. В прошедшие выходные, 17 и 18 октября, полицейские также прибегали к слезоточивому газу, пишет агентство AFP.

Между тем, когда злоумышленники громили магазины, сотрудников сил правопорядка, судя по всему, было слишком мало, чтобы быстро вмешаться в ситуацию, говорится в публикации. Так, владельцы магазинов сообщали, что на их звонки в полицию им отвечали, что прислать на место происшествия некого.

Минувшие выходные, особенно 17 октября, были омрачены массовыми актами насилия по всей Франции. Злоумышленники грабили магазины, поджигали здания и автомобили. Демонстранты вступали в ожесточенные уличные столкновения с полицией, которая, в ответ применяла слезоточивый газ.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали 997 полицейских и сотрудников других силовых структур. Семеро из них получили тяжелые ранения. По всей Франции за выходные задержали 2331 человека.

Как объявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в ближайшие выходные, 24 и 25 октября, полиция будет работать в режиме повышенной готовности. Движение «желтых жилетов» призвало французов снова выйти на протесты против высокой стоимости жизни 24 октября. (DW)