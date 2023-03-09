Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намеренно провалит на голосовании во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом заявил исполнительный секретарь партии, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге, передает ТАСС.

«Провал окончательно продецурно решит этот вопрос», — сказал политик после заседания парламентского большинства.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Это спровоцировало масштабные акции протеста в грузинской столице Тбилиси и привело к задержанию нескольких десятков человек.

После протестов правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», общественное движение «Сила народа» и парламентское большинство решили отозвать из парламента Грузии законопроект об иностранных агентах.