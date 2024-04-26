Шесть оппозиционных партий Грузии заявили о том, что выходят на большой митинг против закона об «иноагентах» 28 апреля.

Они присоединятся к акции, которую анонсировали более 150 неправительственных и медийных организаций.

На митинг выходят со своими сторонниками «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Республиканская партия» и «Стратегия Агмашенебели».

«Эхо Кавказа» отмечает, что в этом списке на данный момент нет партии «Лело». Пока не заявила о своем участии и «Европейская Грузия».

Полный список участвующих партий и организаций станет известен накануне акции.

В Тбилиси уже две недели ежедневно проходят митинги против «русского закона», как его называют участники акций. Все последние дни организаторами выступают студенческие и молодежные организации, а партии ждали вынесения законопроекта на обсуждение в парламенте во втором слушании. Они начнутся в понедельник, 29 апреля. (newsgeorgia.ge)