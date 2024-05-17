Неизвестные облили краской магазин Apple в Берлине, оставив надпись Free Congo («Свободное Конго»).

Как передает #, об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, злоумышленники также нарисовали на фасаде перевернутый красный треугольник.

Инцидент произошел до открытия магазина. Перевернутый красный треугольник, как пишет газета, часто используется сторонниками радикального движения ХАМАС. К витринам магазина было приклеено несколько плакатов.

Поводом для произошедшего, вероятно, стало расширение горнодобывающей промышленности в Конго в интересах компании Apple, указывает Bild. В частности, в Конго существуют опасные условия труда при добыче кобальта — сырья, которое также необходимо для производства сотовых телефонов. «Apple, Tesla и другие компании получают прибыль, в то время как 70% конголезцев живут в условиях крайней нищеты», — подчеркнули экоактивисты.

Полиция Берлина уже задержала 32-летнего подозреваемого. Его сообщнику удалось скрыться, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов