Китай пытается установить контроль над Панамским каналом с помощью инфраструктурных проектов и политического давления. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Китайские коммунисты хотят контролировать политиков. Они хотят захватить этот канал. Президент [Дональд] Трамп говорит: “Не при нас, мы дадим отпор”», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет также отметил, что при администрации бывшего президента Джо Байдена Соединенные Штаты «дремали за рулем», но теперь ситуация изменится.