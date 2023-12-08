Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что он никогда не рассматривал вариант с продолжением карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

«Мне не звонили из Саудовской Аравии. У меня есть другой план, и он не связан с этой страной. Я никогда не принимал никаких решений, основываясь на финансовом факторе. Деньги не имеют определяющего значения, у меня их достаточно. Я просто хочу чувствовать себя хорошо», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент нет точной информации о том, где продолжит свою тренерскую деятельность Анчелотти после того, как грядущим летом у него закончится контракт с «Реалом». Ранее в СМИ появлялись сведения, что он может пролонгировать действующее соглашение со «сливочными» или возглавить сборную Бразилии. Переезд Анчелотти в Саудовскую Аравию также называется в качестве одного из возможного варианта развития карьеры итальянского специалиста.