64-летний итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским «Реалом» до 30 июня 2026 года. Об этом «Королевский клуб» сообщил на своём официальном сайте.

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство «Реала» в восторге от работы Анчелотти во главе команды. Итальянец возглавлял мадридцев дважды. Суммарно он провёл в «Реале» пять сезонов и выиграл 10 титулов: две Лиги чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, одну Ла Лигу, два Кубка Испании и один Суперкубок.

Напомним, Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона». За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии» и «Наполи».

После 18 туров Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. Столько же у «Жироны», которая уступает мадридцам по результату личной встречи.