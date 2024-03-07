Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что прокуратура Испании требует 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие € 1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год.

«Это старая история, начавшаяся восемь лет назад, когда прокуратура считает, что я был резидентом, а я считаю, что я не был резидентом. Штраф я уже оплатил, деньги уже в прокуратуре, с адвокатами только разговаривают, чтобы найти решение. Я убеждён, что я невиновен, что я был нерезидентом в 2015 году, и посмотрим, что решит судья», — приводит слова Анчелотти Marca.

Прокуратура Испании требует 4 года и 9 месяцев тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за сокрытие € 1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год. Об этом сообщает Relevo в социальной сети X (ранее Twitter). (championat.com)