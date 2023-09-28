Незаконный режим в Карабахе объявил о самороспуске.

Как сообщает АПА, решение об этом принял Самвел Шахраманян, возглавлявший незаконную структуру.

На основании решения прекращают свою деятельность все учреждения и организации незаконного режима. Таким образом, «Нагорно-Карабахская республика » прекращает свое существование.

Армянскому населению Карабаха рекомендуется ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Карабахе.