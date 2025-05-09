Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) в ближайшие несколько дней объявит о принятом решении самораспуститься. С таким утверждением выступила проправительственная газета Türkiye cо ссылкой на источники в спецслужбах.

По ее данным, РПК на прошлой неделе провела внеочередной съезд, на котором было принято решение о роспуске и прекращении вооруженного противостояния Турции. В связи со смертью в конце прошлой недели вице-спикера парламента Сырры Сюрейи Ондера, который вместе с представителями прокурдской партии DEM занимался процессом курдского урегулирования, публичное объявление о принятом РПК решении было отложено, пишет издание.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в конце февраля призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие, прекратить конфликт с Анкарой, а саму РПК — самораспуститься. В ответ на этот призыв РПК 1 марта объявила о прекращении огня и готовности созвать съезд для рассмотрения вопроса о самороспуске. По сообщениям турецких СМИ, он должен был собраться в Северном Ираке в конце апреля.