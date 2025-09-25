Жогорку Кенеш Кыргызстана VII созыва принял решение о самороспуске.

Как сообщает в четверг # со ссылкой на парламент, соответствующий проект постановления был рассмотрен на заседании.

С докладом по данному вопросу выступил депутат Улан Примов. По его словам, в состав инициативной группы вошли 32 парламентария.

«В следующем году пройдут два важных события — президентские и парламентские выборы. Так как промежуток между ними оказался слишком коротким, инициативная группа предлагает парламенту добровольно передать свои полномочия ради укрепления политической системы и стабильности в стране», — отметил он.

По итогам голосования предложение поддержали 84 депутата.

Ранее, 23 сентября, Комитет по конституционным законам, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел инициативу о самороспуске. 25 сентября этот вопрос также был обсужден на заседании Координационного совета парламента.