Греция потребовала от Украины не атаковать их танкеры в российских портах, а взамен готова передать Киеву ракеты для зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, передает издание «Страна.ua».

По его словам, Афины потребовали от Киева гарантий прекращения ударов по греческим танкерам в российских портах и поставить за это боеприпасы для Patriot с истекающим сроком службы.

Украинские власти ответили на это предложение категорическим отказом. Горбенко подчеркнул, что Киеву не нужно ставить условия. Он предложил властям Греции просто передать боеприпасы, либо утилизировать, либо разобрать на части, сделать из них кулоны и носить на шее.