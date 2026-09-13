Отказ от курения, нормальный вес, здоровые показатели давления, холестерина и сахара в крови в среднем возрасте связаны с увеличением продолжительности жизни почти на 11 лет. К таким выводам пришли финские ученые. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.

Ученые проанализировали данные 2690 мужчин 1919–1934 годов рождения, которые прошли медицинское обследование в рамках Хельсинкского исследования бизнесменов. За участниками наблюдали в среднем 40 лет — до января 2025 года.

К благоприятным факторам здоровья исследователи отнесли отказ от курения, индекс массы тела ниже 25, систолическое давление менее 140 мм рт. ст., общий холестерин ниже 6,0 ммоль/л и отсутствие «скачков» уровня глюкозы в крови после приема специального раствора.

Мужчины, у которых не было ни одного соответствия по пяти факторам, в среднем прожили 31,8 года после первого обследования. Участники со всеми пятью благоприятными показателями — 42,7 года, то есть почти на 11 лет дольше.

«Вероятность дожить до 90 лет также существенно различалась: этого возраста достигли 6,8% мужчин без благоприятных факторов и 41,9% участников со всеми пятью», – отметили ученые.

Исследователи также оценили состояние здоровья тех, кто дожил до пожилого возраста. Среди мужчин с нулем или одним благоприятным фактором у 24,5% выявили признаки старческой немощности — снижения физической силы и выносливости. В группе со всеми пятью показателями таких участников было 2,2%.

Кроме того, мужчины с благоприятным сердечно-сосудистым профилем в среднем лучше оценивали физическое состояние, уровень энергии, наличие боли, социальную активность и общее здоровье.

При этом исследование не доказывает, что именно эти пять факторов напрямую продлевают жизнь во всех половозрастных группах. По словам авторов, участниками были преимущественно мужчины одного социального класса и этнической группы, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на всех людей.