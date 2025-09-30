Жизнь любого человека, как не парадоксально, несет в себе частицу некоего особого огня, находящегося в вечном движении, который в момент общности творческих личностей создает некий вихревой поток, меняющий как само время, так и эпоху, расцвечивая ее в разные краски благодаря человеческому таланту.

Человек, о котором пойдет речь в нашей статье, своей жизнью повлиял не только на умы, но и смог воспитать несколько поколений высококлассных специалистов как в области музыки, так и в философской науке.

Тельман Гаджиев родился в начале прошлого века, в 1937 году, в городе Баку, в семье интеллигентов, в чьем доме всегда звучала живая музыка, там собирались как люди искусства, так и медики, юристы, архитекторы. Подобное разнообразное окружение родителей оказало влияние и на юного Тельмана. Поступая в консерваторию на класс флейты, одновременно он так же поступил и в Бакинский Государственный Университет на экономический факультет.

Обладая особой, кипучей энергией, уже в студенческие годы новоиспеченный студент сумел организовать студенческий эстрадный оркестр, которым сам и руководил,и играл на саксофоне. С этим коллективом они давали концерты, после концертов играли на танцах.

Закончив консерваторию и поступив в московскую аспирантуру( в консерватории имени П.И. Чайковского), в класс профессора Н. Платонова, он смог не только с блеском ее окончить, но и вместе с этим преподавать, выступать с концертами и вести весьма активный социальный образ жизни.

Вернувшись в Баку, Тельман муаллим много записывался на Аз.Гос. телевидении – в Золотом Фонде Аз.Тв хранится более 400 его выступлений. Помимо этого, гастрольная жизнь маэстро не может не восхищать — он объездил множество стран с концертами – от Кубы до Египта. И его творчество всегда вызывало в людях живой отклик, концерты проходили с неизменным успехом и воодушевлением.

Тельман Мухтарович выступал и перед тружениками, и перед партийными бонзами, и перед аристократами. Главной причиной успеха его творчества было то, что он обращался прежде всего к человеку, к его чувствам, а это самое главное в искусстве, уметь найти тот самый потайной ключик к душе человеческой.

Но Тельман муаллим был успешен не только в музыке, но и во второй своей профессии – философии.

Параллельно с Бакинской Музыкальной Академией, больше сорока лет он преподавал в Бакинском Государственном университете два предмета — Эстетику и Историю философии. Был членом Ученого совета при Университете. Даже известен случай из его биографии, когда студент физик Юсифов под его руководством написал работу по теме: «Мозг и кибернетика». Эта публикация заняла первое место в республике, позже ее послали на всесоюзный конкурс и там она тоже взяла первенство! А студент был премирован поездкой в Чехословакию (сегодня Чехия).

У Тельмана Гаджиева была так же интересная публикация на тему «От Авесты до наших дней», написанная им совместно с известным ученым, членом корреспондентом НАН Азербайджана Ф. Касимзаде.

Послужной список маэстро очень впечатляет: будучи доктором философских наук, заслуженным деятелем искусств, он так же был лауреатом 4-х исполнительских национальных премий, членом Союза музыкальных деятелей Азербайджана, заведующим кафедрой теории истории искусства Бакинской Музыкальной Академии, профессором.

Фирмой «Мелодия» в Москве выпущено 3 большие пластинки под названием «Играет Тельман Гаджиев».

Прожив сложную и интересную жизнь, родившись в грозный 1937 год, который прокатился страшной волной репрессий и лишений над всем, ныне постсоветским пространством, Тельман муаллим был неисправимым оптимистом, ценившим жизнь и дружеские связи превыше всего. А друзья у него были по всему миру — в Грузии, Америке, Израиле, Москве, Средней Азии, легче сказать, где их не было!

Он любил искусство, безумно любил жизнь во всех ее проявлениях, был неимоверно остроумным рассказчиком и умел весьма тонко подшутить, иногда очень остро, что в дальнейшем ему порою создавало не очень приятные проблемы. Его ум всегда находился в поиске, всегда нужна была пища для размышлений, чтобы идти вперед, дальше, открывая все новые горизонты, покоряя новые философские вершины, ведь движение для него означало жизнь, вечную, как и молодость, которая была в его глазах, смехе, движениях…

Родившись в самую лютую стужу, в не самый комфортный для человечества год, он покинул наш мир в самый разгар лета, в душный, полный жаркой испарины июльский день – 16 июля 2025…

Концерт окончен, занавес маэстро… Позади интриги завистников и коллег, многие из которых сегодня так же по ту сторону Стикса..

Но как говорил сам маэстро – «Жить — ТВОРИТЬ, жизнь — борьба»!

Хотелось бы напоследок привести его прямую речь, прямое напутствие, сказанное им в одном из своих интервью:

«..Время это самая большая тайна нашей жизни. Вся моя жизнь некий калейдоскоп, в котором активно, и в тоже время неожиданно, время меняет все, с чем я соприкасаюсь, и это мне безумно интересно и соответствует моему темпераменту.

Но хочу отметить, что речь тут идет не о моей всеядности, а о многогранности. Ведь движение в сторону развития, даже несмотря на то, что это развитие в какой -то свой момент является не прогрессивным, а может и наоборот- регрессивным, это движение необходимо, так как движение и есть сама жизнь».

