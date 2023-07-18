Принц Гарри и Меган Маркл опустошены тем, что их фильм не был номинирован на премию «Эмми». Об этом сообщает Mirror.

Королевский эксперт и главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард рассказала журналистам издания, что герцоги Сассекские «очень недовольны» тем, что их документальный фильм «Гарри и Меган» остался без номинации, отметив, что они «конечно, не будут этого показывать».

«Несчастные Меган Маркл и принц Гарри не покажут своего разочарования от того, что их не удостоили премии «Эмми», — заявила она.

Ингрид Сьюард добавила, что как бы они ни были раздражены тем, что не попали в число номинантов, супруги сконцентрируются на том, чтобы сделать этот результат положительным.

Документальный фильм «Гарри и Меган», режиссером которого выступила Лиз Гарбус, побил рекорд Netflix по количеству просмотров за четыре дня после выхода в эфир. В первую неделю сериал посмотрело более 4,5 млн зрителей — это больше, чем показатели таких проектов, как «Очень странные дела» и «Корона». Эксперты индустрии были уверены, что сериал будет номинирован на «Эмми» в категории «Выдающийся документальный или нон-фикшн сериал», однако этого не произошло.