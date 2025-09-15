Первым лауреатам премии «Эмми» уже вручили статуэтки. Трансляцию церемонии вручения ведет The Guardian.

Награду за лучшую роль в комедийном сериале получил Сет Роген за участие в шоу The Studio. Также он вместе с Эваном Голдбергом получил статуэтку в качестве лучшего режиссера комедийного проекта за этот же сериал. Лучшим режиссер ограниченной серии или антологии был признан Филип Барантини за мини-сериал «Переходный возраст».

Актриса Джин Смарт получила седьмую за свою карьеру статуэтку «Эмми» за роль Деборы Вэнс в качестве лучшей актрисы комедийного сериала. Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале была признана Ханна Эйнбиндер. Лучшим актером второго плана в комедийном сериале судьи сочли Джеффа Хиллера.

Кэтрин ЛаНаса была признана жюри фестиваля лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале за участие в сериале The Pitt.

Темнокожий актер Трамелл Тиллман стал лучшим актером второго плана в драматическом сериале за съемки в сериале «Разделение», второй сезон которого вышел в 2025 году. Актриса Кэти Бейтс была признана лучшей актрисой в драматическом сериале за роль в этом же сериале.

Вручение наград продолжается.