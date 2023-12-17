Революционное исследование на мышах показало, что пищевая добавка на основе вещества астаксантина эффективно и безопасно уменьшает воспаление и продлевает жизнь. Результаты были представлены на саммите ONEFUTURE, прошедшем на острове Ричарда Брэнсона, а также опубликованы в журнале GeroScience.

Ученые протестировали препарат, содержащий астаксантин, на мышах среднего возраста. По сравнению с особями, которые не получали добавку, экспериментальные животные жили на 8-12% дольше. Однако выраженный результат наблюдался только у самцов. Ученые связывают влияние пищевой добавки на длительность жизни с антиоксидантными свойствами астаксантина, то есть его способностью обезвреживать высокоактивные молекулы-радикалы, повреждающие клетки.

Как отметили в компании, которая занимается разработкой добавки, ее создание заняло около 25 лет работы. Теперь потребуются длительные исследования на людях, чтобы подтвердить ее безопасность и эффективность.

Астаксантин относится к каротиноидам — классу веществ, в который также входит бета-каротин, предшественник витамина А. Большое количество астаксантина содержится в панцирях морских ракообразных, например, креветок. (gazeta.ru)